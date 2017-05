Economia circolare. Ford pensa al bambù per le proprie auto

Che il mondo dell'industria si stia muovendo verso soluzioni e materiali sostenibili è ormai una realtà consolidata. Materiali rinnovabili, bio-based o comunque riciclabili a fine vita, fanno parte di molti settori, come ad esempio quello dell'automotive. Tra questi Ford, che sta sviluppando numerose soluzioni per le proprie componenti, come appunto il bambù.

Il bambù, materiale del futuro per le nostre auto

Materiali bio-based per Ford