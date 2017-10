GreenItaly 2015, panoramica sulla green economy italiana

Il fatturato della green economy è in crescita e i lavoratori impiegati in occupazioni che contribuiscono in modo significativo alla tutela dell’ambiente e a ridurre l’impronta ecologica sono in costante aumento. Questi i dati confortanti emersi da GreenItaly 2015, il sesto rapporto realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere, promosso in collaborazione con il Conai, che analizza lo stato dell’arte dell’economia sostenibile in Italia. “Nel 2015 il 14,9 per cento delle assunzioni previste dalle imprese riguarda green jobs – si legge nel rapporto GreenItaly. – In termini assoluti, si tratta di quasi 74.700 assunzioni di green jobs e di 219.500 assunzioni associate alla richiesta di competenze green, nel loro insieme, raggiungendo quota 294.200 assunzioni, costituiscono ben il 59 per cento della domanda di lavoro”.