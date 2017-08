Nasce How2compost, l’etichetta che aiuta a riciclare

Riciclare è un’azione virtuosa e fondamentale per preservare le risorse naturali e contrastare l’inquinamento e gli sprechi. Talvolta ci capitano però tra le mani materiali che non sappiamo con certezza dove gettare, per aiutarci in queste evenienze e facilitare lo smaltimento è nata negli Stati Uniti la certificazione How2Compost.

Cos’è How2Compost

Etichettatura di nuova generazione

Una guida importante