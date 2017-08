Arriva il packaging realizzato con gli scarti dei fagioli

È la nuova frontiera del packaging (imballaggio) ecologico: riutilizzare i materiali di scarto in un ciclo virtuoso, che da rifiuto li trasforma in risorsa. È quanto realizzato da Pedon, azienda di distribuzione di prodotti alimentari all'ingrosso, e da Favini, cartiera vicentina conosciuta per utilizzare gli scarti di lavorazione agro-industriali per la produzione di carta ecologica.

La nuova confezione. Foto Pedon/Favini.

I notebook realizzati in carta Crush. Foto Favini.