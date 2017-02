P&G. Nel 2020 zero rifiuti in discarica nei nostri stabilimenti

“Lavoriamo dal 2010 con l’obiettivo di azzerare i rifiuti di produzione e di consumo in discarica. L’annuncio di oggi segna un altro passo avanti in questa direzione”. È questa la filosofia del gruppo P&G secondo Shailesh Jejurikar, executive sponsor per la sostenibilità e presidente della divisione mondiale della cura dei tessuti.

La strategia zero rifiuti di P&G