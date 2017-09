Pannello fotovoltaico: rendimento e durata

I pannelli fotovoltaico sono in grado di convertire l’energia del sole in energia elettrica in percentuale diversa a seconda di diversi fattori. Il grado di rendimento di un impianto fotovoltaico indica la percentuale di energia captata e trasformata in energia elettrica rispetto a quella totale giunta sulla superficie del modulo stesso e può essere quindi considerato un indice di correlazione tra watt erogati e la superficie occupata.

Da cosa dipende il rendimento di un pannello fotovoltaico?

caratteristiche e prestazioni dei diversi materiali (monocristallino, policristallino, amorfo), degli inverter e degli altri componenti dell'impianto

corretta esposizione all'irraggiamento solare dei moduli (le condizioni ottimali per l'Italia sono: esposizione sud - ma anche a sud-est o sud-ovest garantiscono buoni risultati)

inclinazione dei moduli (30-35 gradi quella ottimale) ed eventuali ombreggiamenti temporanei

temperatura di esercizio dei materiali, poiché tendono a ridurre le prestazioni in ambienti troppo caldi

composizione dello spettro di luce.

21-25 per cento nei moduli in eterogiunzione

19-21 per cento nei moduli in silicio monocristallino

16-18 per cento nei moduli in silicio policristallino

10 per cento nei moduli in silicio microsferico

8,5 per cento nei moduli in silicio amorfo.

Rendimento % = (Potenza / Superficie / 1000) x 100, dove la potenza è espressa in watt e la superficie di captazione dell’irraggiamento solare in metri quadrati.

Temperature d'esercizio

Durata dei pannelli solari fotovoltaici

Il corretto dimensionamento

potenza di picco (kWp)= produzione media di kWh l'anno del pannello per la zona in cui si vuole installare il pannello/consumo annuo dell'utenza