Siria, la tragedia degli abitanti di Aleppo. In città si combatte ancora

Ore 17:43 - L'associazione Medici senza frontiere ha lanciato un appello alle parti in conflitto “affinché risparmino i civili intrappolati ad Aleppo”. “Siamo indignati - ha spiegato la ong - per la violenza esercitata contro i civili e la passività dimostrata da tutti gli attori che possono fare qualcosa per fermarla. Chiediamo a tutte le parti in conflitto di rispettare il proprio dovere di proteggere i civili, sia nelle aree assediate sia in quelle riprese dal governo siriano. Tutti i negoziati per garantire l’accesso delle Nazioni Unite e di altri attori, tra cui Msf, per fornire assistenza umanitaria nelle aree assediate di Aleppo est sono state infruttuose. Nella maggior parte dei casi sembra che le persone non abbiano avuto la possibilità di fuggire quando e dove avrebbero voluto. Non è stato possibile evacuare i pazienti, rifornire gli ospedali e fornire assistenza cruciale alle persone intrappolate nell’area. Tutte le parti coinvolte sono state e sono ancora responsabili di questo fallimento”. “È una delle peggiori crisi che MSF abbia testimoniato negli ultimi anni - ha dichiarato Teresa Sancristoval, responsabile dell’Unità di emergenza di Msf ad Aleppo -. Ricordiamo a tutte le parti in conflitto che anche la guerra ha delle regole”. Ore 17:33 - Alcuni gruppi di ribelli starebbero bloccando l'evacuazione dei civili da Aleppo-est. A riferirlo è la Commissione d'inchiesta sulla Siria dell'Onu, che parla di “gruppi di opposizione, tra i quali i terroristi Fateh al-Cham e Ahrar al-Cham che starebbero impedendo alla popolazione di partire”. Inoltre, “alcuni combattenti si starebbero mescolando ai civili”. Ore 15.41 - Circa mille persone sarebbero state evacuate da Aleppo Est. Secondo quanto riferito dall'agenzia turca Anatolie, che cita il direttore della Croce Rossa locale, sarebbero bloccate ad un check point controllato dalle forze iraniane. Ore 13:50 - Secondo l'esercito siriano il numero di persone ancora intrappolate nei quartieri orientali di Aleppo sarebbe pari a circa quindicimila. La ragione per la quale l'accordo raggiunto ieri per la loro evacuazione non è stato ancora attuato sarebbe legata al fatto che si attende che esso venga “validato da tutte le parti, compresi l'Iran e la Russia”.

«Ci-gît Alep», la une de Libération ce mercredi https://t.co/5ftiIOMTd0 pic.twitter.com/3lwDb3DIal — Libération (@libe) 13 dicembre 2016

Agreement for Syrian rebels to withdraw from east Aleppo is latest by surrounded opposition forces https://t.co/sj0lMhv5En — AFP news agency (@AFP) 13 dicembre 2016

Violenze atroci nelle strade di Aleppo

My name is Bana, I'm 7 years old. I am talking to the world now live from East #Aleppo. This is my last moment to either live or die. - Bana — Bana Alabed (@AlabedBana) 13 dicembre 2016

Un accordo per evacuare i civili

I ribelli vicini alla resa