Aung San Suu Kyi è consigliere di stato nel nuovo governo birmano

In Birmania (Myanmar) si è tenuta la cerimonia di investitura del nuovo presidente. Il 30 marzo U Htin Kyaw, amico e alleato politico di lunga data di Aung San Suu Kyi, ha prestato giuramento come primo presidente civile birmano degli ultimi cinquant’anni. Lo stesso giorno la Lady, leader del movimento democratico birmano e presidente della Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito di governo del paese, è stata nominata nuovo ministro degli Esteri.

Aung San Suu Kyi: la vera leader del governo

Ad Aung San Suu Kyi viene assegnato il ruolo di consigliere di stato

Il brillante discorso di U Htin Kyaw