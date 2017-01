Il partito di Aung San Suu Kyi vince le elezioni in Birmania

Il partito di Aung San Suu Kyi, la Lega nazionale per la democrazia (Nld), ha ottenuto la maggioranza assoluta nelle elezioni tenutesi l’8 novembre, segnando una svolta nella storia della Birmania (Myanmar) e ottenendo ufficialmente il controllo del parlamento e la possibilità di eleggere il nuovo presidente. Sebbene finora sia stato scrutinato solo l’83 per cento delle schede, la Union election commission che fa capo al governo ha annunciato oggi che la Nld ha ottenuto 348 seggi nelle camere del governo (alta e bassa), 19 in più rispetto ai 329 seggi necessari per raggiungere la maggioranza assoluta. Sulla scia di una vittoria schiacciante, Aung San Suu Kyi ha lanciato un appello al presidente e al capo dell’esercito per avviare negoziati la prossima settimana per la riconciliazione nazionale.