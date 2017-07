Autobomba esplode in un mercato a Baghdad. Decine di morti

Almeno 52 persone sono state uccise questa mattina in un attentato a Baghdad, in Iraq. Un’autobomba è esplosa in un mercato nel quartiere sciita di Sadr City, nella porzione settentrionale della capitale, provocando anche il ferimento di non meno di una cinquantina di persone. Il bilancio è tuttavia ancora incerto: secondo una fonte citata dalla Bbc i morti sarebbero infatti già 64.

Il paese attraversa una grave crisi politica

741 morti in quattro mesi

Immagine di apertura: ©Ahmad al-Rubaye/Afp/Getty Images