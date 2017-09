Il popolo del mare: gli ultimi nomadi marini in un incredibile reportage del Wwf

I Bajau Laut sono un popolo indigeno che abita le acque del Triangolo dei Coralli, un’area situata tra Indonesia, Malesia e Filippine che è considerata l’epicentro della biodiversità marina mondiale. I Bajau Laut sono “nomadi marini”, vivono tradizionalmente in barche chiamate lepa lepa, e raggiungono la terraferma solo per seppellire i defunti e costruire nuove barche. Le loro ottime capacità di pesca usando solo reti e fili sono risapute, così come la loro abilità di immersione che gli permette di raggiungere decine di metri sott’acqua. Il fotografo James Morgan ha immortalato i nomadi del mare per il Wwf, impegnato nella protezione dei loro oceani con il programma Coral Triangle Programme.

Come è cambiata la vita dei Bajau Laut

L'impatto delle nuove tecniche di pesca sull'Amazzonia dei mari

Cresce la domanda di pesce e diminuisce la biodiversità

sempre più alta

di pesce di barriera corallina vivo, soprattutto in Cina, attività che vale circa un miliardo di dollari. Un ulteriore problema è, quindi, la drastica riduzione di popolazioni di pesce di barriera corallina, in quanto quasi il 5 per cento degli esemplari viene catturato prima che abbia avuto la possibilità di riprodursi. Le acque di quest’area e i mezzi di sostentamento degli abitanti vengono gravemente danneggiati proprio a causa del commercio di pesce vivo, con effetti

disastrosi

nel lungo termine.

Tornare in armonia con gli spiriti del mare