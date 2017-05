Francia: “Emmanuel Macron eletto presidente”. Segui i commenti in diretta

22:34 - Emmanuel Macron raggiunge l'Esplanade del Louvre, sulle note dell'Inno alla gioia di Beethoven. Attraversa solo l'intera piazza, a fianco delle celebri piramidi che ospitano l'ingresso al museo, solo una volta arrivato di fronte alla folla si lascia andare ad un sorriso: “Grazie amici! Grazie a voi di essere qui stasera. Di esservi batturi con coraggio in questi mesi, perché questa sera avete vinto voi, ha vinto la Francia. Voglio ringraziare anche coloro che hanno votato per me pur senza condividere il mio programma, che hanno votato contro l'estremismo”. 22:20 - Le Monde sottolinea il fatto che per la prima volta dal 1969 al secondo turno l'affluenza alle urne è stata più bassa che al primo. 22:09 - Il leader socialista Benoît Hamon ha lanciato un appello all'unità a sinistra in vista delle legislative: “Dobbiamo portare il maggior numero possibile di candidati unitari. Se la sinistra si riunisce nella sua diversità, può essere maggioranza”. 21:55 - Il corteo del presidente Macron è partito dal quartier generale per raggiungere l'Esplanade del Louvre, a Parigi, dove lo attendono i militanti per la festa.

Fédérez-vous les gens, ne lâchez rien. Ce pays n'est condamné ni aux riches ni aux haineux. #DirectJLM https://t.co/84bJrN9oRm — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 7 maggio 2017

Félicitations @EmmanuelMacron! Heureux que les Français aient choisi un avenir européen. Ensemble pour une #Europe plus forte et plus juste pic.twitter.com/GWlxKYs4hL — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 7 maggio 2017

Nous devons bâtir une majorité présidentielle large et cohérente à l'Assemblée.Le temps est au dépassement et à la clarté pour réussir. — Manuel Valls (@manuelvalls) 7 maggio 2017

La vittoria di #Macron scrive una straordinaria pagina di speranza per la Francia e per l'Europa. #EnMarche! #incammino — Matteo Renzi (@matteorenzi) 7 maggio 2017

Evviva #Macron Presidente Una speranza si aggira per l'Europa — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 7 maggio 2017

Le 07 mai 2007, Le temps des noyaux https://t.co/HFtxyWxWxD pic.twitter.com/rIVmfDc2Bj — Libé dans le rétro (@Libedansleretro) 7 maggio 2017

Il y a 5 ans. - Aujourd'hui sera élu le 25ème président de la République française. #Avoté pic.twitter.com/h7umDPA8kE — Le Monde Histoire (@LeMondeHistoire) 7 maggio 2017

Votez. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 maggio 2017

🔴Mise en place d'un périmètre de sécurité sur l'esplanade du #Louvre en raison d'une alerte sécurité. La salle de presse également évacuée. pic.twitter.com/KaVh3WEjPa — AlertesNews (@AlertesNews) 7 maggio 2017

La participation à midi est de 28,23%, en baisse par rapport à 2012. Suivez le live du second tour > https://t.co/VoOuUYGiyM pic.twitter.com/AGMBAK8byi — Le JDD (@leJDD) 7 maggio 2017

I primi risultati delle elezioni in Francia attesi per le ore 20

A giugno si tengono le elezioni legislative francesi

Com'è andato il primo turno