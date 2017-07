Berlino, un camion investe decine di persone in un mercatino di Natale. Per Merkel si tratta di un attacco terrorista

Aggiornamento 20 dicembre La cancelliera tedesca Angela Merkel ha tenuto una conferenza stampa a Berlino affermando che si è trattato di un attacco terrorista e che visiterà presto il luogo dell’attacco. Merkel ha commentato che “ci sono ancora molte cose che non sappiamo con sicurezza, ma dobbiamo presumere che si sia trattato di un attacco terrorista”. L’attacco, probabilmente compiuto da un richiedente asilo, non deve cambiare l’impostazione della Germania sul tema dell’accoglienza. “Per noi è una giornata molto difficile. Noi continueremo a sostenere e dare sostegno alle persone che chiedono di integrarsi nel nostro paese”, ha aggiunto Merkel. “Non vogliamo vivere con la paura che ci viene imposta dal male. Troveremo la forza di continuare a vivere liberi, insieme in uno spirito di apertura mentale”.

Scene at the #Berlin Christmas market after semi truck plows into crowd. Several injured. pic.twitter.com/jG2L5uaLJZ — Daniel Nisman (@DannyNis) 19 dicembre 2016

