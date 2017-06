L’antimafia gira l’Italia in bici in onore di Paolo Borsellino

L'Agenda ritrovata è un progetto che nasce a venticinque anni dalla morte del giudice Paolo Borsellino per opera mafiosa: l'obiettivo è rafforzare il movimento antimafia in Italia con un'inziativa che propone un movimento fisico. Una piccola carovana in bicicletta è partita da Milano il 25 giugno con l'obiettivo di attraversare l'Italia da Nord a Sud, per raggiungere Palermo il 19 luglio, giorno dell'anniversario dell'attentato al magistrato siciliano.

Cos'è la carovana dell'Agenda ritrovata

Questo viaggio è entusiasmo, accoglienza e condivisione. Grazie a #Forlì e a tutti voi che ci fate sorridere durante la marcia verso Palermo pic.twitter.com/p0QChCOfv0 — L'agenda ritrovata (@AgendaRitrovata) 28 giugno 2017

I sostegni all'iniziativa voluta da Salvatore Borsellino