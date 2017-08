Francia, tutte le mense scolastiche e aziendali passeranno al biologico

I pasti serviti nelle mense scolastiche e in quelle aziendali di tutta la Francia dovranno contenere almeno il 40 per cento di prodotti di stagione e provenienti da aziende locali. Di cui almeno il 20 per cento di tipo biologico. A chiederlo è stata la parlamentare di Europe Ecologie - Les Verts (i Verdi francesi) Brigitte Allain, un cui emendamento a sua firma è stato approvato all’unanimità dai deputati dell’Assemblea nazionale.

La norma riguarda anche le case di riposo

J'exprime ma grande satisfaction à l'issue du vote à l'UNANIMITE de ma loi! #mangerlocal #DirectAN Merci ! pic.twitter.com/zb6hvuaFub — Brigitte Allain (@BrigitteAllain) 14 gennaio 2016

In Provenza già attiva la mensa 100 per cento ecologica

Risparmi, biologico, sprechi ridotti, bambini responsabili