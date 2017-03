L’Italia è il paese più sano al mondo secondo Bloomberg. Merito della dieta mediterranea

La nostra economia sarà pure in difficoltà, ma in quanto a salute nessuno batte l’Italia. Ne è sicura l’agenzia economica statunitense Bloomberg che mette l'Italia in testa alla classifica di 163 paesi che compongono il Global health index, un indice globale della salute. Il titolo dato all’articolo che presenta i risultati parla chiaro: “Italy’s struggling economy has world’s healthiest people”, l’Italia in crisi ha la popolazione più sana del mondo. Nello stivale bagnato da cinque mari, scrive Bloomberg, un neonato ha come un'aspettativa di vita di 80 anni (per l’esattezza, 80,3 anni per gli uomini e 85,2 per le donne è la media di vita). Invece, 2.800 chilometri più a sud, nella Sierra Leone ultima in classifica, l’età media di vita è di appena 52 anni. Bloomberg, come detto, non omette le difficoltà economiche dell’Italia, che “pur essendo tra i paesi più sviluppati, ha una crescita da tempo stagnante, una disoccupazione giovanile oltre il 40 per cento e un debito pubblico tra i più elevati del mondo”. Nonostante questo però “gli italiani sono fisicamente più in forma di americani, canadesi e britannici, che soffrono molto più di pressione alta, colesterolo e anche di problemi di salute mentale”. Nel bene come nel male, peraltro, l’Italia “ha anche un eccesso di dottori” aggiunge Tom Kenyon, fisico e amministratore delegato di Project Hope, organizzazione che si occupa appunto di progetti per l’innalzamento dell’aspettativa di vita.

Il nostro cibo... è un patrimonio

Fare di necessità virtù