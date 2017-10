Spagna, centinaia di migliaia in piazza per dire no all’indipendenza della Catalogna

Centinaia di migliaia di persone - 350mila secondo le forze dell’ordine, quasi un milione secondo gli organizzatori - si sono riversate in piazza a Barcellona nella giornata di domenica. Obiettivo: manifestare contro l’indipendenza della Catalogna. Armati di decine di migliaia di bandiere della Spagna, i “lealisti” hanno risposto così al referendum organizzato dagli autonomisti una settimana fa. A convocare la giornata di protesta è stata l’associazione Società Civile Catalana, che milita per il mantenimento della regione all’interno dello stato spagnolo. Hanno quindi aderito il Partito popolare - ovvero il movimento conservatore del primo ministro Mariano Rajoy - e i centristi di Ciudadanos. Anche i socialisti hanno invitato i propri elettori a partecipare alla manifestazione, benché il partito non abbia aderito in forma ufficiale.

Spain will step in to 'protect the nation' if Catalonia declares independence https://t.co/Zrsc3egijo — The Independent (@Independent) 9 ottobre 2017

“La Catalogna non è una colonia”