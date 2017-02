Cos’è il Ceta, il trattato euro-canadese approvato dal Parlamento dell’Ue

Il Parlamento europeo ha concesso il proprio via libera al controverso Accordo economico e commerciale globale (Comprehensive Economic and Trade Agreement, più noto con la sigla “Ceta”) con il quale si punta a creare una zona di libero scambio tra l’Ue e il Canada. Dopo aver superato nell’autunno scorso l’ostacolo della Vallonia, il cui Parlamento locale aveva bloccato per settimane l’approvazione da parte del Belgio, il trattato è stato dunque approvato dagli eurodeputati il 15 febbraio.

Cosa prevede il Ceta

Perché cittadini e associazioni si battono contro il Ceta

La reazione delle associazioni