Cheese 2017, com’è andata l’edizione dei vent’anni

Formaggi naturali: ovvero fatti con latte crudo e fermenti naturali. Questo il tema dell’edizione dei vent'anni di Cheese, la manifestazione biennale di Slow Food Italia e della Città di Bra dedicata al mondo del latte e delle produzioni casearie, che si è tenuta dal 15 al 18 settembre. Per il presidente di Slow Food Carlo Petrini: "l’undicesima edizione di Cheese è stata la più riuscita non solo per i numeri, ma anche per la qualità e la determinazione con cui abbiamo portato avanti le nostre scelte. Quella di riservare gli spazi espositivi ai formaggi a latte crudo è stata coraggiosa e ha pagato". Per quanto riguarda le presenze, Cheese 2017 ha superato la soglia dei 300 mila passaggi. Inoltre il 50 per cento dei partecipanti agli eventi su prenotazione è arrivato da fuori Italia.

Una manifestazione sempre più internazionale

