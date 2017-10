Come fermare la pandemia di obesità

L'obesità non è più un problema che riguarda solo i paesi sviluppati, i redditi più elevati. La diffusione dell’obesità e del sovrappeso è aumentata ovunque, anche nei paesi a basso reddito. Oggi, a livello mondiale, quasi la metà dei paesi sono alle prese sia con il problema della denutrizione che con quello del sovrappeso e dell’obesità. Infatti, malnutrizione e obesità spesso coesistono nella stessa comunità, a volte perfino nello stesso nucleo familiare. Le trasformazioni economiche e sociali in molte nazioni a basso e medio reddito e la disponibilità, a prezzi relativamente bassi, di alimenti pronti molto lavorati, hanno portato, in tutto il mondo, a cambiamenti di stili di vita e di abitudini alimentari, insieme a una riduzione dell’attività fisica.

L'obesità cresce ovunque

Alcune linee guida