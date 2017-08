DiCaprio incontra Obama per parlare di cambiamenti climatici

Metti insieme Barack Obama, presidente della nazione più potente del mondo, Leonardo DiCaprio, famosissimo attore dallo spiccato impegno ambientalista, e Katharine Hayhoe, scienziata del clima inserita dal Time nella lista delle cento persone più influenti del 2014. Non possono che arrivare brutte notizie per i negazionisti dei cambiamenti climatici e segnali incoraggianti per il futuro del pianeta.

Before the flood alla Casa Bianca

Un documentario politico

Una corsa contro il tempo

Una nuova evoluzione