L’ecologia trionfa ancora in Austria. Alexander Van der Bellen eletto presidente

Il verde Alexander Van der Bellen è il nuovo presidente dell’Austria. L’ecologista ha battuto per la seconda volta il candidato del partito di estrema destra Fpoe (Freiheitliche Partei Österreichs) Norbert Hofer e guiderà la nazione europea. Il ballottaggio tra Van der Bellen e Hofer che si era tenuto il 22 maggio scorso era terminato con la vittoria del leader dei Verdi. Il margine di vantaggio era stato però solamente di 31mila voti. Hofer aveva quindi tentato il ricorso, che era stato accolto dall’organo supremo della giustizia austriaca. Rispetto alle elezioni primaverili, il tasso di affluenza alle urne è risultato in crescita dal 72,6 al 74,1 per cento.

Il partito Fpoe riconosce la sconfitta

“Mi sono battuto per un'Austria europea”

L'entourage: “Siamo sollevati e riconoscenti”