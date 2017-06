Oggi si vota per le elezioni generali nel Regno Unito e decidere chi sarà il prossimo primo ministro. I seggi sono aperti dalle 8:00 alle 23:00 (dalle 7:00 alle 22:00, ora locale). I cittadini britannici registrati al voto sono 46,9 milioni (circa mezzo milione in più rispetto al 2015) e hanno il compito di eleggere 650 parlamentari. Il partito con più rappresentanti eletti alla Camera dei comuni è quello incaricato di formare il nuovo governo. I primi exit poll verranno diffusi alla chiusura dei seggi, mentre i risultati reali cominceranno ad arrivare intorno a mezzanotte (ora italiana).

If my tortoise can vote then so can you. #petsatpollingstations #GeneralElection17 #dogsatpollingstations @BBCNews @BBCWorld pic.twitter.com/S9ST8Xjve4