Nel contesto di una guerra che dura ormai da oltre due anni, nello Yemen le condizioni sanitarie stanno ormai precipitando. Secondo quanto riferito dal Comitato internazionale della Croce Rossa (Icrc), un importante focolaio di colera ha causato infatti 115 morti nelle sole ultime due settimane. Ancor più pesanti le cifre indicate dall’Unicef locale, che parla di 209 morti.

60-year-old Zahraa lies sick with cholera at a hospital in Sana’a, #Yemen. Numbers affected continue to rise with 14,065 suspected cases. pic.twitter.com/E3KEdlNbhI