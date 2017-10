Festa degli alberi, il 4 ottobre la sostenibilità entra nelle scuole

La Festa degli alberi è un momento per ricordare a noi stessi che la tutela ambientale passa per la salvaguardia di boschi e foreste, coinvolgendo in primo luogo le scolaresche. Oggi ancora più importante nell'Anno internazionale delle Nazioni Unite dedicato al turismo sostenibile. L'iniziativa è stata reintrodotta con decreto interministeriale il 4 agosto 2000 a firma mia, come ministro dell'Agricoltura, e dell’allora ministro dell'Istruzione Tullio De Mauro. Decidemmo, io e De Mauro, di istituire la Festa in questa data per celebrare San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, dei cultori dell’ecologia e protettore degli animali, e del 21 marzo, inizio della primavera e giorno di San Benedetto, patrono d’Europa e dell’ambiente.

A cosa serve la Festa degli alberi

4 OTTOBRE "Festa degli Alberi" per le scuole. Iniziativa e messa a dimora di alberi all'Istituto Comprensivo Statale "Luigi Cadorna" #Milano pic.twitter.com/G3sCpgRl2T — Pecoraro Scanio (@PecoraroScanio) 1 ottobre 2017

Si festeggia in tutta Italia, le celebrazioni ufficiali a Milano

Salvaguardare l'ambiente con politiche green