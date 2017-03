Fukushima 5 anni dopo. In Giappone fino a 66mila malati di cancro in più

Più di 100 bambini malati nella provincia di Fukushima

La Tepco ammette: conseguenze per i dipendenti

“Il governo nasconde gli effetti del disastro”

Fukushima oggi - il video

Lo scenario non è post-apocalittico come ci si potrebbe aspettare. Fukushima, ora, sembra un posto normale – sottopopolato ma normale. Nel 2016 abbiamo visitato la prefettura sulla costa nordorientale del Giappone, oltre 200 chilometri a nord della capitale Tokyo, per parlare con chi è impegnato a ripartire .