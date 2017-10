CO2, emissioni stabili per il terzo anno consecutivo

La quantità di emissioni di gas ad effetto serra prodotte dalla combustione di fonti fossili sembra ormai stabilizzata. Per il terzo anno consecutivo gli agenti nocivi dispersi nell’ambiente, infatti, non risultano aumentati: si tratta di una buona notizia, che tuttavia non è ancora sufficiente per poter raggiungere gli obiettivi che la comunità internazionale si è fissata con l’Accordo di Parigi raggiunto un anno fa al termine della Cop 21.

“Risultato senza precedenti per i gas ad effetto serra”

Cina e Usa fanno la loro parte. L'India no