Storie da un mondo in estinzione. Le notizie più importanti sugli indigeni del 2017

L’espansione del dominio della specie Homo sapiens sul pianeta prosegue inesorabile. Le foreste più selvagge, a causa della costante crescita infrastrutturale, non sono più così inaccessibili, le sconfinate steppe vengono violate dai gasdotti e le esplorazioni petrolifere non risparmiano le acque artiche. A risentire dell’insopportabile pressione antropica e della distruzione degli habitat sono, naturalmente, un gran numero di specie animali (è in corso la sesta estinzione di massa della storia del pianeta), ma non solo. Particolarmente minacciate sono anche alcune popolazioni umane che, dunque, appartengono alla specie dominante, ma che sono sostanzialmente diverse da questa. Parliamo dei popoli indigeni e tribali, ovvero quelle popolazioni che ancora vivono in maniera tradizionale, come i propri avi, relitti di un’epoca che sembra definitivamente tramontata, e che hanno deciso di non tradire il proprio retaggio culturale, preferendo estinguersi anziché conformarsi. Nonostante la legge garantisca ai nativi diritti territoriali, non sono pienamente rispettati in nessun paese del mondo e la maggior parte delle popolazioni deve far fronte a soprusi e razzismo, mentre numerose tribù sono vittima di genocidi più o meno silenziosi, per un pugno di banconote.