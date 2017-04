Goldman environmental prize 2017, i vincitori del Nobel per l’ambiente

Per qualcuno difendere l’ambiente è un lavoro, per qualcun altro una necessità dettata dalle contingenze, per altri è invece una vocazione, un fuoco che brucia dentro e che li spinge a mettere in gioco la propria vita per proteggere la natura e la sua inestimabile ricchezza. A tutte queste persone è dedicato il premio Goldman environmental prize, onorificenza che dal 1990 premia gli attivisti ambientali di tutto il mondo. Lo scorso 24 aprile sono stati premiati a San Francisco, in California, i sei attivisti vincitori del Goldman environmental prize 2017.

I martiri dell’ambiente

I vincitori del 2017

Uroš Macerl

Prafulla Samantara

Mark Lopez

Rodrigo Tot

Rodrigue Mugaruka Katembo

Wendy Bowman