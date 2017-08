Il Giappone ci riprova, presentato un nuovo piano di caccia alle balene

Sembra proprio che il Giappone non riesca a rassegnarsi a non poter uccidere qualche balena. Nel marzo del 2014 la Corte internazionale di Giustizia dell’Aja aveva dichiarato la caccia alle balene illegale, ritenuta mera attività commerciale e non riconoscendo i fini scientifici cui il Giappone si appellava.

Un nuovo piano di caccia

Non c'è alcuna necessità scientifica

333 balenottere condannate

Non è necessario uccidere le balene