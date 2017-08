Cos’è il codice di condotta delle ong e perché Medici senza Frontiere non lo ha firmato

Il caso è scoppiato adesso, con il rifiuto da parte di Medici senza frontiere di firmare il codice di condotta per le navi delle ong impegnate in attività di soccorso nel mar Mediterraneo. La questione, però, parte da lontano, dalle accuse arrivate dalla Procura di Catania (mai formalizzate nell’apertura di un fascicolo d’indagine) secondo cui le organizzazioni non governative, nel salvare i migranti sui barconi, violerebbero spesso le norme internazionali spingendo le proprie oltre il confine delle acque territoriali della Libia. Per evitare il ripetersi di accuse e polemiche sulla questione, l’Italia aveva chiesto all’Unione europea di fare chiarezza e la Commissione europea, lo scorso 14 luglio, ha varato un codice in tredici punti, a cui le ong che operano nel Mediterraneo devono aderire per poter continuare in regola il proprio lavoro.

Lo strappo di Medici Senza Frontiere (e non solo)

No alle armi a bordo delle navi

Cosa prevede il codice di condotta