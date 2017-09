Iraq, referendum per l’indipendenza del Kurdistan

I curdi potrebbero aver gettato le basi per la costituzione di un proprio stato autonomo. Quasi l’80 per cento della popolazione presente nelle province autonome di Erbil, Sulaimaniyah e Dohuk, così come in quella (contesa) di Kirkuk, si è recato alle urne, lunedì 25 settembre, in occasione del referendum sull’indipendenza.

Attesa un'ampia vittoria dei sì all’indipendenza del Kurdistan

I peshmerga curdi: “Se saremo attaccati, ci difenderemo”

Il parlamento chiede al governo di schierare l’esercito