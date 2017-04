Acqua santa, il water grabbing nel conflitto tra Israele e Palestina

Tiberio Grimberg vive all’estremità di Beka’ot, un insediamento israeliano nelle vicinanze della valle del Giordano. Lavora come giardiniere, cure le piante e le innaffia nel suo moshav. "Qua intorno, nella valle del Giordano, crescono soprattutto vigneti", racconta Tiberio mentre si terge il sudore, in sella al suo trattore. Padre di sei figli, vive a Beka’ot dagli anni Settanta: "Ho trovato il futuro in questa terra. L’acqua non manca, abbiamo portato il verde dove c’era il deserto", spiega sereno. "Ma è come la giungla, il deserto, una battaglia continua. E i palestinesi la stanno perdendo". A meno di un chilometro di distanza spicca il contrasto con la terra brulla degli allevatori beduini, che rivela con immediatezza la drammatica scarsità d’acqua. "Per prendere l’acqua dobbiamo percorrere oltre venticinque chilometri ogni giorno con il trattore", spiega Abed al Mahdi Salami, 73 anni, capo della piccola comunità beduina di al-Hadidiyah. "Abbiamo provato a costruire con i soldi della cooperazione spagnola un condotto per agricoltura e allevamento. Ma i militari israeliani l’hanno demolito per ragioni di sicurezza», commenta cupo Abed mentre mostra i resti del tubo. Nei pressi della sua tenda una pompa d’acqua della compagnia Mekorot, una grande utility israeliana, emette un sottile ronzio. "L’acqua c’è, vedete? Perché non possiamo usarla?".

