Guarda la Terra in diretta dallo spazio con Iss streaming

La Terra vista dallo spazio non è una novità: la prima foto del pianeta blu, ormai nota a tutti, fu scattata dall'equipaggio dell'Apollo 17 nel 1972. Quello che non sapete è che, d'ora in poi, ciascun terrestre con una connessione internet potrà vivere l'esperienza degli astronauti ... in streaming! Grazie a un sistema di 4 telecamere HD montate a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), la Nasa, Agenzia spaziale statunitense, trasmette le immagini della Terra in live streaming, anche se il video non è costante, perché la visione dipende dalla posizione della ISS rispetto al sole.