Come riconoscere le vere bioplastiche: le sigle

Il mercato delle bioplastiche è in continua evoluzione e lo confermano i dati forniti dall'associazione European Bioplastics durante l'ultima Bioplastic Conference tenutasi a Torino, che prevedono una crescita, dalle 725.000 tonnellate del 2010, a 1,71 milioni di tonnellate nel 2015. Le bioplastiche non sono altro che polimeri provenienti da risorse biologiche e rinnovabili come mais, canna da zucchero, frumento, cellulosa o amido di patate. Si va dalle stoviglie usa e getta ai giocattoli, dai prodotti di cancelleria agli imballaggi più svariati, dai telefonini ai componenti di automobili. Attenzione all'etichetta Bisogna però fare attenzione. È recente infatti la notizia della truffa perpetrata ai danni delle catene di supermercati e dei consumatori che acquistavano shopper ritenute biodegradabili ma che invece non lo erano. Il materiale utilizzato conteneva una componente plastica che non rispettava la normativa comunitaria EN13432 / EN 14995 sulla degradabilità dei componenti.

I simboli che deve riportare una bioplastica per essere compostabile.

La normativa

Alcuni dei marchi più famosi