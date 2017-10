La corruzione in Europa ci costa 120 miliardi di euro

La corruzione costa all’economia europea 120 miliardi di euro all’anno confermandosi uno dei problemi più gravi che minacciano la stabilità dell’Unione europea (Ue). Da qui la scelta della direzione generale per gli Affari interni, quello che dovrebbe diventare un ministero degli Interni europeo, di approfondire il tema e pubblicare la prima relazione sulla lotta alla corruzione. La corruzione secondo gli europei I risultati cambiano molto da paese a paese, così anche le misure da adottare per affrontare il problema. Il rapporto dedica un capitolo specifico per ognuno dei 28 paesi che fanno parte dell’Ue, anche se secondo un sondaggio condotto da Eurobarometro sull’opinione dei cittadini europei sulla corruzione, il fenomeno è percepito come sempre più diffuso (76 per cento, anche se per gli italiani si raggiunge il 97 per cento), mentre per oltre la metà degli europei la situazione è peggiorata nel proprio paese negli ultimi tre anni.

Il dato dei 60 miliardi non è, come poi precisato dallo stesso commissario Ue, frutto di uno studio europeo ma è la citazione di una cifra indicata in un documento della Corte dei Conti . Anche questa cifra, come documentato in lungo e documentato articolo su 'Il Post', non è frutto di una ricerca specifica ma è solamente una stima, una misura approssimativa. Nulla di più. L'Ansa, come correttamente il Post aveva riportato, aveva riportato la dichiarazione del commissariato che "la cifra di 60 miliardi di euro della Corte dei Conti sulla corruzione in Italia non è comparabile con quella complessiva di 120 miliardi di euro, come stima per i 28 Paesi Ue, contenuta nel rapporto anticorruzione di Bruxelles". Ma i giochi ormai erano fatti.

’88 per cento degli italiani ritiene che il sistema di raccomandazioni sia il modo più semplice per accedere a un servizio che dovrebbe essere pubblico, quindi garantito. La Commissione europea

di migliorare il sistema di elezione dei funzionari pubblici attraverso l’introduzione di codici etici e di regole per controllare il loro lavoro.