La storia delle ragazze rapite in Nigeria da Boko haram

“Quando una ragazza bella e bionda scompare, le agenzie di stampa inviano elicotteri e giornalisti sulla scena; ma quando centinaia di ragazze nere vengono rapite in un paese lontano, si dà a malapena la notizia”. Queste parole sono della giornalista americana del Time Charlotte Alter che ha scritto un articolo dal titolo How we failed the lost girls kidnapped by Boko haram per parlare del rapimento in Nigeria di più di 270 ragazze tra i 15 e i 18 anni.

Il rapimento nel dormitorio

Il silenzio durato tre settimane

La lotta di Boko haram

#Malala stands in solidarity with Nigerians & people around the world calling for action to #BringBackOurGirls pic.twitter.com/VbnRePSDhd — Malala Fund (@MalalaFund) 3 Maggio 2014