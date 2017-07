Larsen C, un iceberg grande quanto il Lazio si è staccato dalla piattaforma antartica

Un iceberg gigante, grande quanto il Lazio, si è staccato la mattina del 12 luglio – come ampiamente previsto dagli osservatori – dalla penisola antartica e ora è alla deriva nel mare di Weddell, cioè in quella parte di parte oceano Atlantico a ridosso dell’Antartide. La notizia è stata diffusa dai ricercatori dell'università britannica di Swansea, in Galles, che monitora il fenomeno dal 2014. Il blocco di ghiaccio si chiama A68 ed è tra i più grandi mai osservati dall’uomo, con oltre 5.800 chilometri quadrati di superficie, uno spessore di 200 metri (di cui 30 fuori dall’acqua) e un peso di mille miliardi di tonnellate, contiene acqua pari a tre volte quella del lago di Garda.

The Larsen-C rift opening over the last 2 years from #Sentinel1 pic.twitter.com/MT9d3HAw1M — Adrian Luckman (@adrian_luckman) 31 gennaio 2017

Le mappe dell'Antartide vanno riviste

La Larsen C potrebbe collassare?