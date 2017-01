La rinascita dei giovani produttori agricoli dopo il terremoto in centro Italia

Nelle terre del centro Italia colpite dal terremoto, lo sconforto e la paura delle prime settimane sono state sostituite dalla voglia di ripartire e di rimboccarsi le maniche, perché il futuro non crolla e non saranno le macerie a spaventare chi è cresciuto in questi piccoli centri. Così, a quattro mesi dal primo terremoto con epicentro ad Amatrice e a due mesi da quello che ha colpito Norcia e i paesi limitrofi, nei borghi feriti c’è la voglia di tornare alla normalità, di ricostruire e continuare la propria vita in queste terre dell’Appennino centrale ricche di storia e di natura, culle di un'agricoltura di qualità. Per questo, è importante che nel processo di ricostruzione si riparta anche dalla terra e da questo prezioso settore che rappresenta una delle attività produttive più rilevanti, aiutando e sostenendo i giovani produttori agricoli e gli imprenditori locali che hanno subito danni a strutture e produzioni, gli stessi che avevano scommesso su quelle aree interne del nostro Paese già segnate da fenomeni di abbandono e spopolamento.

La rinascita ha il cuore giovane, la campagna che aiuta i produttori delle zone terremotate

Chi sono i giovani produttori che hanno ricevuto i primi fondi

Come aiutare a far ripartire le comunità e i territori del centro Italia