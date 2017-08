L’Ue finanzia le rinnovabili con i soldi di chi inquina

Produzione di energia da fonti rinnovabili, stoccaggio dell'anidride carbonica, creazione di nuovi posti di lavoro. Sono questi i tre obiettivi che la Commissione europea si prefigge di sviluppare con il programma di finanziamento Ner 300. Un investimento di ben 1 miliardo di euro a 19 progetti in tutta Europa proveniente dal sistema Ets (Emission trading system), ovvero il mercato dei crediti di carbonio. Una volta completati, i progetti consentiranno di aumentare la produzione annua di energia rinnovabile nell'Ue di quasi 8 terawatt/ora, energia che corrisponde al consumo elettrico annuo di Cipro e Malta messi insieme. Il progetto per la cattura e lo stoccaggio di carbonio consentirà di catturare 1,8 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, equivalenti alla rimozione dalle strade di oltre un milione di autoveicoli. Soddisfatta Connie Hedergaard, commissaria responsabile per l'Azione per il clima: “Con questi progetti, che rappresentano una novità assoluta, contribuiremo a proteggere il clima e a rendere l’Europa più indipendente dal punto di vista energetico. Il miliardo di euro assegnato oggi consentirà di raccogliere altri 900 milioni di euro in investimenti privati”.