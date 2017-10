Medici senza frontiere: l’Ue ha aggravato la crisi dei migranti

Le politiche attuate nel 2015 dall’Unione europea per rispondere ai bisogni di rifugiati, richiedenti asilo e migranti si sono risolte in “un catastrofico fallimento”. A lanciare l’accusa è Medici senza frontiere, che in un rapporto pubblicato il 19 gennaio (intitolato “Corsa a ostacoli verso l’Europa”) traccia un quadro - a tinte particolarmente fosche - dell’impatto medico-umanitario delle decisioni assunte dall’Europa.

“L’Ue deve assumersi le proprie responsabilità”

Nel 2015 UE si è impegnata a proteggere le sue frontiere. Speriamo che nel 2016 proteggerà le persone alle frontiere https://t.co/mLB65JYUzx — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 20 Gennaio 2016

Nel 2015 triplicato l’impegno di Medici senza frontiere

"L'Europa sta lavorando pochissimo e male. Servono vie legali e sicure affinchè non debbano attraversare il mare" pic.twitter.com/eCWYGiCPZi — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 20 Gennaio 2016

“Ho visto donne incinte in fila per giorni nel fango”

"Perché rischiate la vita in questo modo? Perchè non abbiamo alternativa". Ci rispondono tutti così! #safepassage pic.twitter.com/K5twoEOQ6u — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 20 Gennaio 2016

Foto di apertura: ©Alessandro Penso/Medici senza frontiere