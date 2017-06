Non cerchiamo di fermare i migranti

I migranti non si fermeranno mai. Se ne facciano una ragione quelli che vorrebbero bloccare le frontiere, pattugliare ogni metro quadrato del mar Mediterraneo, sorvegliare ogni centimetro delle nostre coste. I migranti non si fermeranno mai perché chi scappa da una guerra, da anni di carestie, violenze, persecuzioni e povertà non si ferma. Chi ha già perso tutto, tranne la speranza, è disposto a tutto. Anche a rischiare la vita.

