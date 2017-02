Mosul, Save the Children: 350mila bambini intrappolati nella battaglia in Iraq

Almeno 350mila bambini sono intrappolati nei quartieri occidentali di Mosul, in Iraq, mentre ormai da mesi imperversa la battaglia tra l’esercito regolare di Baghdad (sostenuto da una coalizione internazionale della quale fanno parte gli Stati Uniti) e i miliziani dell’Isis. A denunciare le condizioni dei più piccoli è l’associazione Save the Children, che ha lanciato un appello alle forze irachene e ai loro alleati affinché facciano tutto ciò che è possibile per proteggerli.

“Subito corridoi umanitari a Mosul”

“I bambini di fronte ad una scelta terribile”