La Nigeria vieta le mutilazioni genitali femminili, ma non basta

Uno degli ultimi atti del presidente della Nigeria Goodluck Johnson è stato di firmare una legge, la Violence against persons (prohibition) act, che a partire da maggio del 2015 vieta le mutilazioni genitali femminili (Mgf) in tutto il paese. Delle 140 milioni di donne e ragazze che, al mondo, sono state sottoposte a interventi di questo tipo, un quarto vivono in Nigeria, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Benché la legge sia un traguardo importante, non bastano i diktat dall'alto per cambiare comportamenti culturali che si tramandano da generazioni. Che cosa sono le Mgf. Le Mgf sono usanze tradizionali che prevedono la mutilazione dei genitali femminili per motivi non terapeutici. L'Oms le classifica in quattro tipi. Il primo è l'asportazione della punta della clitoride. Il terzo, l'infibulazione, la più estrema, prevede la cucitura della vulva. Spesso le ragazze subiscono queste mutilazioni prima di compiere i quindici anni, per mano di circoncisori tradizionali o, sempre di più, da personale medico. Le Mgf sono diffuse soprattutto nell'Africa occidentale, orientale e nordorientale, in alcuni paesi dell'Asia e del Medio Oriente, e in paesi con comunità di migranti provenienti da queste zone. L'Egitto è il paese con il più alto tasso di Mgf: più del 90 per cento delle donne sposate tra i 15 e 49 anni sono state sottoposte a questi tipi di interventi. Perché vengono praticate. Le Mgf hanno origini antiche, che antecedono il cristianesimo e l'islam, ma sconosciute. A volte le pratiche vengono giustificate su basi religiose, ma non vi è credo che le riconosca ufficialmente. Donne di fede e di classi sociali diverse subiscono modificazioni genitali, ed il perché varia a seconda del luogo. Alcune delle ragioni più comuni sono quelle di sopprimere la sessualità femminile e inaugurare il passaggio dall'infanzia all'età adulta. Generalmente, l'obiettivo finale è quello di preparare le ragazze al matrimonio. Lo stigma che colpisce le ragazze non sottoposte a Mgf è il principale ostacolo all'eliminazione di queste tradizioni crudeli. Sono le mamme stesse che decidono di far eseguire questi interventi sulle figlie proprio per assicurarsi che possano avere buone prospettive di matrimonio, come specifica l'esperto Gerry Mackie.

"Più di 7.200 comunità di Gibuti, la Guinea, la Guinea-Bissau, il Mali, la Mauritania, il Senegal, la Somalia e il Gambia hanno dichiarato pubblicamente la loro decisione di abbandonare le Mgf." (Tostan)