Dal wc al mare. La campagna di Legambiente contro la plastica sulle spiagge

I bagni delle nostre case sono molto più vicini al mare di quello che possiamo immaginare. Lo abbiamo scoperto guardando cosa si trova sulle spiagge italiane. Rifiuti di ogni genere, tra cui quelli che vengono scaricati dai wc di casa nostra e che rappresentano il 10 per cento del totale dei rifiuti spiaggiati. Il viaggio di questi rifiuti a volte non trova nessun ostacolo (anche a causa della nota carenza depurativa del nostro Paese) e li ritroviamo tra ombrelloni e sdraio. Parliamo in particolare dei cotton fioc che vengono buttati impropriamente nel wc e, sfuggendo alle griglie dei depuratori, hanno un’unica e sola destinazione: il mare.

La piaga dei rifiuti in mare

No rifiuti nel wc, la battaglia contro la plastica sulle spiagge