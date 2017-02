Un pugno di miliardari ha in mano il 99 per cento della ricchezza mondiale

L’1 per cento della popolazione detiene più ricchezza del restante 99 per cento del mondo. Questo è quanto emerso dal rapporto pubblicato da Oxfam, ong specializzata in aiuti umanitari e progetti di sviluppo. L’annuncio è arrivato appena prima del 46esimo Forum economico mondiale che si tiene a Davos, in Svizzera, dal 20 al 23 gennaio, e che riunirà i leader politici ed economici per discutere delle sfide più importanti a cui il mondo deve far fronte, come la disuguaglianza economica. Questa problematica è anche oggetto del libro 1% privilege in a time of global inequality, a cura di Myles Little, photo editor della rivista Time Magazine, che racchiude le immagini di alcuni dei fotografi più famosi del nostro tempo scattate in più di dieci paesi, e mostra le discrepanze dell'eccessivo divario economico tra ricchi e poveri.

Immagine di copertina: Shanghai fatiscente (Fuxing Lu demolition), foto scattata quando la città cinese è stata demolita per far spazio alla nuova Shanghai © Greg Girard (2002)