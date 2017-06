I progetti e le iniziative per la promozione dell’acqua pubblica in Italia e nel mondo

Lo diamo per scontato: aprire il rubinetto e veder sgorgare acqua potabile, pulita, fresca. Un gesto che nasconde però centinaia di controlli, normative, tariffe, e centinaia di persone che lavorano per rendere possibile tutto questo. L'accesso all'acqua pubblica è una delle conquiste del nostro tempo e per questo motivo movimenti cittadini, gestori del servizio idrico e associazioni hanno realizzato decine di campagne per la promozione di un servizio oggi è riconosciuto come un diritto inalienabile.