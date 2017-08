Racing Extinction, il film che vuol fermare la corsa all’estinzione

“Consuma di meno un vegano in automobile che un carnivoro in bicicletta”. Basta un semplice paradosso, a Louie Psihoyos, per spiegare il senso del suo film Racing Extinction, un lavoro “per il quale ci sono voluti sei anni di lavoro ma sul quale in realtà sto ancora lavorando”. Per esempio proiettandone le immagini sulla facciata dell’Empire state building a New York o su quella della basilica di San Pietro a Roma, come in occasione dell’apertura del Giubileo straordinario nel dicembre scorso, e reinserendo il girato degli eventi nel film. Ora Racing Extinction, la corsa verso l’estinzione, è sbarcato anche in Parlamento per iniziativa del deputato del Movimento 5 stelle Paolo Bernini, dopo essere stato visto da 36 milioni di persone nel mondo su Discovery Channel. E nell’occasione Psihoyos, già premio Oscar per The Cove nel 2010, ha spiegato così la genesi del suo documentario: “Ho passato dieci anni a occuparmi del periodo di dinosauri e ho avuto modo di documentarmi sulle estinzioni di massa, sono eventi che si sono sempre ripetuti nella storia. Oggi viviamo l’età dell’uomo ma ci stiamo preparando alla distruzione della metà delle specie esistenti entro la fine del secolo, una vera e propria estinzione di massa delle specie”. Che rischia di ripetersi.

Verso la distruzione dell'ecologia del pianeta