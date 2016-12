Rifiuti e raccolta differenziata in Italia, a che punto siamo

Si producono meno rifiuti, se ne differenziano la metà. Di questi arrivano al riciclaggio il 44 per cento, dat in crescita. E si riduce notevolmente la quantità di quelli che finiscono in discarica (-16%). Il Nord traina l'Italia sulla raccolta differenziata, mentre il Centro nella riduzione a monte.

Raccolta differenziata, le differenze tra Nord e Sud

Il trattamento dei rifiuti