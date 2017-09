Ripreso per la prima volta El Jefe, l’ultimo giaguaro selvaggio degli Stati Uniti

Da diverso tempo in Arizona e New Mexico viene segnalata la presenza di un giaguaro (Panthera onca). L’ultimo esemplare di cui si aveva notizia, Macho B, era morto nel 2009. Oggi però un eccezionale documento, il primo video realizzato, mostra l’effettiva presenza di un esemplare di giaguaro, probabilmente l’unico della sua specie presente in natura negli Stati Uniti.